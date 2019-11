Revitalização da 14 de Julho estimula empresários a investirem em suas lojas

Os empresários de Campo Grande estão investindo em seus estabelecimentos na rua 14 de Julho, tudo isso por conta de obra de revitalização que acontece nessa rua para que será entregue antes do mês de dezembro, que tem o maior movimento comercial do ano.

Além das lojas que estão abrindo e outras reformando, os comércios das ruas transversais estão ampliando seu acesso até a 14. Como a loja de móveis, Gazin, que está investindo R$300 mil em sua loja na rua Barão do Rio Branco, para se conectar a 14 de julho através de um salão comercial.

O gerente da loja afirmou a confiança que tem na revitalização. “A direção da empresa acredita que com este investimento, as obras na 14 de Julho, este provavelmente será o melhor dezembro, em termos de vendas, dos últimos anos”, ressaltou.

Na esquina da avenida Fernando Corrêa da Costa com a 14, os trabalhos estão acelerados num prédio onde funcionava uma filial da rede de Supermercados Comper. Nesse espaço está sendo preparando para virar uma galeria, com sete lojas, praça de alimentação que contará com uma franquia da rede Burger King e uma versão express do Comper.

Segundo a empresa responsável pela obra, Engepar Engenharia, o projeto já está em mais de 95% concluído. A obra faz parte do projeto Reviva Campo Grande, que está transformando a famosa rua em um “Shopping ao Céu Aberto”, com calçadas padronizadas, sem poluição visual com a ordenação dos fios de energia e telefone, arborização e decoração natalina.

