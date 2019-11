Retirada de postes na 14 de Julho será concluída na próxima semana

Desde a última quarta-feira, trabalhadores da Energisa executam a retirada dos postes e da rede aérea de energia elétrica da 14 de Julho, que com a Reviva Campo Grande passa a ter uma rede subterrânea, com fiação embutida, numa transformação radical do cenário urbano da mais tradicional rua da cidade. Os postes retirados serão destruídos com reaproveitamento apenas da ferragem para reciclagem.

Nesta primeira quadra, entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Rua 26 de Agosto, foram removidos sete postes. Durante todo o trabalho, o trânsito na quadra fica interditado. Ao longo de toda a extensão da área de intervenção da 14 de Julho do Reviva, até o cruzamento da Avenida Mato Grosso, serão removidos 96 postes e mais de 10 quilômetros de cabos. A previsão é que em uma semana os postes vão desaparecer do cenário da principal rua comercial da Campo Grande.

No trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Cândido Mariano, a intervenção será neste final de semana, provavelmente no domingo, quando o fluxo de pedestres é bem menor. Todos os consumidores, com exceção de dois edifícios (a Galeria Dona Neta e o Edifício Sadalla), já estão conectados.

A obra do Reviva Campo Grande, segundo a Engepar, empreiteira que executa os serviços, está com 97% de conclusão. Drenagem, rede de esgoto, sistema de abastecimento de água, telecomunicação, rede de iluminação pública, infraestrutura para Agetran, segurança e TI, e vistoria técnica estão concluídos.

Ao longo da obra foram mobilizados 470 trabalhadores diretos; mais 120 indiretos; houve o envolvimento de 178 empresas terceirizadas foram lançados 78 mil metros de cabos; 85 mil metros de dutos, geração de R$ 5,4 milhões de impostos. Ainda falta finalizar o paisagismo, a sinalização viária, a rede elétrica e a pavimentação da pista de rolamento e calçadas.

A inauguração da nova 14 de Julho está marcada para o dia 29 de Novembro, a partir das 18 horas, com decoração natalina e shows especiais. O evento será aberto ao público e seguirá, ao longo do mês, uma programação cultural para quem for às compras neste fim de ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também