Reviva inicia retirada de fiação e postes de luz da 14 de Julho

Os trabalhadores do programa Reviva Centro começaram na manhã desta quarta-feira (6) a retirada dos equipamentos antigos da 14 de julho, como fios e transformadores dos postes de iluminação pública, como parte de uma das fases finais da obra.

De acordo com assessoria a remoção inicia hoje, mas não tem previsão de término, a primeira quadra que está sendo feita a retirada fica entre a Fernando Corrêa e 26 de Agosto, e o serviço será alternado e não seguirá a sequência de quadras.

Outros serviços como o paisagismo, algumas partes de calçadas e sinalização também já foram iniciados, porém ainda serão concluídos. Hoje teve início apenas a retirada de fiação elétrica e postes de luz, que podem ou ser removidos ou serrados dependendo da particularidade de cada um.

A finalização da rede elétrica já esta com 97% da obra concluída, seguida pela pavimentação das calçadas que faltam 5% para finalizarem, pavimentação da pista de rolamento e mobilíario urbano, ambos com 90% das obras já prontas e a finalização do paisagismo que ainda está com maior parte inacabada com 45%.

