Atendimento do Detran em Sidrolândia e Corguinho é pausado para mudança de prédio

As unidades de Sidrolândia e Corguinho do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul terão o atendimento ao público interrompido temporariamente nesta semana para obras e serviços de manutenção. A medida integra um pacote de ações do Governo do Estado voltado à melhoria da estrutura física das agências e à qualificação dos serviços prestados.

Em Sidrolândia, o atendimento será suspenso na quarta-feira (25) e quinta-feira (26) devido à mudança para um novo endereço. Os serviços serão retomados normalmente na sexta-feira (27), na Rua São Paulo, nº 123, a seis quadras do prédio atual.

A transferência foi definida após avaliação técnica da equipe de engenharia do Detran-MS, que apontou a necessidade de adequações estruturais na sede atual. Segundo o órgão, o novo espaço oferecerá melhores condições de conforto e atendimento à população.

Além da mudança provisória, o Detran-MS iniciou tratativas para abertura de processo licitatório que permitirá a reforma completa da sede antiga em Sidrolândia. A proposta é realizar uma reestruturação total do prédio, garantindo padrão adequado de funcionamento. Durante as obras, os atendimentos seguirão no novo endereço.

Já em Corguinho, o atendimento presencial será suspenso integralmente na quinta-feira (26) e sexta-feira (27) para a execução de manutenção preventiva. A unidade retomará os serviços na segunda-feira (2 de março).

De acordo com o Detran-MS, as intervenções fazem parte de um cronograma gradual de reformas em unidades espalhadas por Mato Grosso do Sul. O objetivo é adequar os espaços à demanda crescente, proporcionando mais segurança e comodidade tanto aos usuários quanto aos servidores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também