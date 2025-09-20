Menu
Avançam obras de acesso à Ponte Bioceânica em Porto Murtinho

As frentes de trabalho atualmente se concentram na terraplenagem e na execução da arte da estrutura

20 setembro 2025 - 17h49Sarah Chaves
Foto: DNITFoto: DNIT  

As obras de implantação do acesso à Ponte Internacional Bioceânica, entre os km 678,1 e km 691,2 da BR-267/MS, avançam para a implantação do novo corredor logístico estratégico para a integração do Brasil com o Paraguai, Argentina e Chile.

O acesso contempla um trecho de 13,1 quilômetros de extensão, que inclui seis pontes e um viaduto. Com investimento de cerca de R$ 472 milhões do Governo Federal, o acesso garantirá uma ligação mais segura e eficiente entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (PY), permitindo o pleno funcionamento da Rota Bioceânica até os portos de Iquique e Antofagasta, no Chile.

O avanço físico da infraestrutura está 96% concluída; a mesoestrutura, 65%; e a superestrutura, 10,5%.

As frentes de trabalho atualmente se concentram na terraplenagem e na execução das Obras de Arte Especiais (OAEs). Já foram compactados mais de 757 mil metros cúbicos de aterro e 44 das 496 vigas pré-moldadas previstas para as estruturas estão prontas no canteiro industrial. 

Executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o empreendimento é parte do Novo PAC e tem conclusão prevista para o fim de 2026.

