Banda da Guarda Civil Metropolitana tem novo local para ensaios

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Saiba Mais Polícia Valério garante apoio à investigação que prendeu três guardas

A prefeitura inaugurou um novo espaço para a banda de música da Guarda Civil Metropolitana , na sexta-feira (31). Localizado no Parque Ayrton Senna, o espaço servirá de base para a banda realizar seus ensaios.

O secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, afirmou que a ideia de criar o núcleo partiu da necessidade de haver um local apropriado para os ensaios da banda.

“Em 2017, nós iniciamos um processo de profissionalização da banda, através de um convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e agora, em 2019, eles estão concluindo o curso de músicos profissionais. A UFMS doou todos os equipamentos para a utilização da banda e precisávamos de um local apropriado para se fazer os treinamentos. Esse espaço estava desativado há sete anos e nos foi oferecido. A Prefeitura comprou o material e os próprios guardas fizeram as adaptações, acústica, pintura, elétrica, ou seja, recuperaram esse imóvel que estava abandonado”, declarou.

Segundo Samuel Pires, gerente administrativo da Guarda Civil e responsável pela Banda, o novo núcleo vai contribui muito para os ensaios. “Hoje, a sala está com a acústica adaptada para os treinamentos e ensaios. Antigamente, estávamos num local inapropriado. Além disso, temos instrumentos próprios, ônibus para locomoção própria e conseguimos atender toda a sociedade de Campo Grande, as escolas, Reviva Centro, eventos artísticos, culturais e atos cívicos solenes”, disse.

A banda de música da Guarda Civil Metropolitana conta, atualmente, com 29 integrantes e foi criada pela Prefeitura de Campo Grande através do Decreto nº 12.262, de 23 de janeiro de 2014 e aprovou o regimento interno com o Decreto nº 12.263, 23 de janeiro de 2014.

