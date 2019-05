Valério garante apoio à investigação que prendeu três guardas

O secretário especial de Segurança Pública e Defesa Social, Valério Azambuja, disse nesta sexta-feira (31) que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) está empenhada em colaborar com a investigação do Garras, que culminou na prisão de três servidores da corporação.



Os guardas municipais, Rafael Antunes Vieira, Robert Vitor Kopetski e Marcelo Rios, foram presos por envolvimento no caso do arsenal apreendido no último dia 19 de maio, no bairro Monte Líbano. Os três já tiveram o afastamento preventivo decretado e as investigações continuam, também nea corregdoria-geral da secretaria. “Dois deles tinham porte de arma e determinei de imediato, tanto o recolhimento do armamento funcional, quanto o armamento do município. Pedi cópia integral do procedimento conduzido pelo Garras, testemunhas já estão sendo ouvidas”, informou.



Valério disse que, se surgirem outros nomes dentro da corporação que estejam envolvidos no esquema, encaminhará imediatamente para a Polícia Civil, para auxiliar na investigação.



Relembre



O Garras, com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, apreendeu dezenas de armas de grosso calibre em poder de Marcelo, no bairro Monte Líbano, em Campo Grande. A polícia encontrou dois fuzis AK-47, quatro fuzis calibre 556, duas espingardas calibres 12 e 22, 17 pistolas e um revólver calibre 357.



Além das armas de fogo, foram apreendidos supressores de ruídos (silenciadores), diversos carregadores e munições. Um veículo com restrição criminal por roubo/furto também foi apreendido no local.

