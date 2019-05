Arsenal apreendido é de guarda municipal

Um arsenal de armas, encontrado na tarde de domingo (19), é de um guarda municipal, identificado como Marcelo Rios, 42 anos.



Durante coletiva de imprensa, o delegado titular da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), Fábio Peró, disse que a polícia recebeu denúncia anônima no sábado (18) sobre o transporte do armamento.



No domingo (19), às 5h, equipes da Polícia Civil e Militar foram às ruas para fazer buscas. O guarda foi abordado no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Rodolfo Jose Pinho, no Jardim São Bento, por volta das 9h30 e os policiais encontraram um carregador de pistola com capacidade para 30 munições.



Com a abordagem, a polícia vistoriou três casas, um dos imóveis no bairro Monte Líbano, área nobre de Campo Grande. Foram encontrados um verdadeiro arsenal e um carro Fiat Uno, com registro de roubo.



Foram apreendidos 18 fuzis de calibre 762 e 556, espingarda de calibre 12, carabina de calibre 22, além de 33 carregadores e quase 700 munições, podendo ter origem do Paraguai. Tudo foi encaminhado à perícia, para descobrir se todo o armamento era para tráfico ou uso em crimes, como homicídios ou roubos.



Marcelo Rios vai responder por posse ilegal e receptação. No interrogatório, ele preferiu não responder as perguntas. O guarda municipal passou recentemente no concurso de agente penitenciário, mas não estava exercendo a profissão.



O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da Guarda Municipal. Até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.

