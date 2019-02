Jovem de 23 anos é preso com um arsenal de guerra

Gregório Ramon Molas Rojas, 23 anos, foi preso com um arsenal de guerra nesta quarta-feira (13) eu uma casa localizada em Pedro Juan Caballerro no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com o Conesul News, os investigadores da polícia paraguaia encontraram, no momento da prisão, um fuzil AR-15 com carregadores, duas pistolas de calibre 9mm também com carregadores e várias caixas de munição de calibre 9mm e 5.56.

Além do armamento também fora encontradas máscaras de personagens da série “La Casa de Papel”, um colete a prova de balas e oito celulares, conforme a polícia. A suspeita da polícia paraguaia é de que o armamento estava sendo preparado para alguma ação do PCC na região.

De acordo com a polícia do Paraguai, as máscaras são usadas constantemente em outros ataques. Versão que foi constatada em uma investigação sobre o triplo homicídio ocorrido em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, no último sábado (9).

A ação da prisão de Gregório e a apreensão do arsenal foi acompanhada pela promotora de justiça, Sandra Diaz. Ela encaminhou Ramon à sede da Direção de Investigações em Pedro Juan Caballero.

Deixe seu Comentário

Leia Também