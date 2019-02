Time feminino sub-16 do São Paulo é bronze no Paraguai

A equipe feminina Sub-16 do Tricolor subiu ao pódio mais uma vez. Desta vez ficando com o bronze, o São Paulo goleou o Santa Cruz, da Bolívia, neste sábado (2), na disputa pelo terceiro lugar na Fiesta Sudamericana de la Juventud, no Paraguai. As são-paulinas aplicaram mais uma goleada, desta vez por 10 a 2.

Jogando no Parque Guazú Metropolitano, em Assunção, sob forte calor, o São Paulo iniciou a partida com a seguinte escalação: Marcelle, Cardoso, Tay, Bia, Clara, Yaya, Japa, Giovana, Isabelle, Cynthia e Letícia Marques. O Tricolor saiu na frente no marcador, com Letícia Marques, mas ainda no primeiro tempo levou o empate. Após a parada técnica para hidratação, as meninas voltaram ainda mais ligada, e abriram 4 a 1 no marcador, gols de Giovaninha.

No segundo tempo, apesar do amplo placar, as meninas continuaram na mesma pegada, mais uma vez honrando a camisa do São Paulo na competição. A insistência no ataque resultou em mais gols: Giovaninha, que chegou ao quinto na partida, além de Bia, Isabelle, Pérola e Cynthia, 10 a 2, placar final do jogo.

A única derrota durante a competição foi para o 7 de Febrero, do Equador, pela semifinal da Fiesta Sudamericana de la Juventud, no Paraguai. Atuais campeãs, as são-paulinas perderam pelo placar mínimo, disputando o terceiro lugar da competição continental. Na primeira fase, foram quatro goleadas, assim como na disputa do bronze.

Campeã em 2018, a categoria detinha 100% de aproveitamento nas competições disputadas. A equipe surgiu em 2017 em parceria com o Centro Olímpico; em 2018 o clube passou a ter equipe própria e venceu todas as competições que disputou: Campeonato Paulista sub-17 (2017 e 2018), Liga de Desenvolvimento da Conmebol (2017 e 2018), além da Fiesta Sudamericana de la Juventud (2017).

Deixe seu Comentário

Leia Também