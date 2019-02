Líder do PCC no Paraguai é preso no litoral de Santa Catarina

Sergio de Arruda Quintiliano Netto, conhecido como "Minotauro", um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), que agia no Paraguai, foi preso nesta segunda-feira (4) pela Polícia Federal (PF) , em Camboriú, Santa Catarina.

Ele foi localizado por agentes da Polícia Federal no Marina Beach Towers, um condomínio de luxo no centro da cidade litorânea.

O narcotraficante se aliou a um ex-funcionário do chefão PPC no Paraguai, Jorge Rafaat Toumani, morto em junho de 2016, ele tentava assumir o controle do tráfico de drogas e de armas na divisa entre Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O traficante também é acusado de ser mandante de vários assassinatos, entre eles de um vereador e de um policial.

Ligado ao PCC, Quintiliano estava foragido da justiça de São Paulo desde agosto de 2012. Em 2006 ele chegou a ser detido com duas metralhadoras e um fuzil, e foi condenado por formação de quadrilha, onde cumpriu três anos de pena e no ano 2009 ganhou liberdade, e voltou para o comando do tráfico.

Nos últimos meses, Minotauro declarou guerra a Jarvis Pavão, e começou um "banho de sangue" na fronteira entre Brasil e Paraguai, pois ele teria dado a ordem de matar pessoas ligadas ao traficante, que está preso em Mossoró (RN).

Entre as vítimas que teriam sido mortas a mando do narcotraficante, está a advogada Laura Casuso e o ex-candidato a prefeito e empresário Francisco Gimenez.

