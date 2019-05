Arsenal de armas é apreendido em Campo Grande

Na manhã de domingo (19), um verdadeiro arsenal de armas foi encontrado em uma casa do bairro Monte Líbano, área nobre de Campo Grande.



Em operação conjunta, equipes da Polícia Civil e Militar, se deslocaram até a residência onde foram apreendidos dois fuzis AK 47, quatro carabinas 556, uma espingarda calibre 12, uma calibre 22, pistolas, silenciadores, carregadores e um revólver 357.



Não havia ninguém na casa e o perímetro ficou fechado por alguns minutos. As armas de fogo devem passar por perícia para identificar se foram utilizadas em assassinatos na cidade.



A ação contou com o auxílio de policiais da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e Batalhão de Choque da Polícia Militar.

