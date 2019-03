DOF apreende armas de fogo e munições

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de segunda-feira (4), na rodovia MS-156, uma espingarda calibre .22 municiada com 10 munições intactas, mais 12 munições calibre .22 intactas e um revólver calibre .357 carregado com quatro munições intactas.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem no bloqueio policial para fiscalização na região de Paranhos (MS), onde o condutor do veículo Fiat Strada, um homem de 36 anos de idade, que se deslocava no sentido Tacuru / Paranhos foi abordado. Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram as duas armas de fogo e as munições, sendo que as referidas armas estavam com a numeração de identificação adulterada e raspada (alguns números modificados).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos (MS) para os procedimentos legais.

Deixe seu Comentário

Leia Também