Homem acusado de pedofilia é preso em Ponta Porã

Noacir Cardoso Pavão, de 45 anos, foi preso pela Delagacia de Atendimento à Mulher (DAM), na manhã desta sexta-feira (15), em Ponta Porã, suspeito de estar envolvido com uma rede de pedofilia. Ele é acusado de receber conteúdo pornográfico infantil de todo o país e investigadores.

Conforme informações do site Cone Sul News, o homem é acusado de fornecer material pornográfico infantil para redes de pedofilia para outros estados e alguns países vizinhos, além de receber e fazer a “análise” do conteúdo.

A prisão foi feita pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) com ajuda do Delegacia Especializada de Repreensão de Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), que cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no qual pegaram um celular, o computador, filmes e alguns objetos que comprovam a participação de Noacir na divulgação dos conteúdos.

O homem morava com mãe e usava a residência para praticar crimes contra duas crianças, de seis e doze anos. Segundo informações da Policia, Noacir mantinha conteúdos sexuais infantil com meninos e meninas nessa faixa etária de idade.

