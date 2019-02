Operação contra a pedofilia tem militar preso na capital

Um militar aposentado da Marinha, 65 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6), durante a operação "Inocência Violada", da Polícia Federal deflagrada nesta manhã em Campo Grande e três cidades de Mato Grosso do Sul.

Além do militar, um assistente de serviços gerais, 29 anos, um comerciante de 40 anos e um servidor público estadual de Naviraí de 49 anos, foram presos com material pornográfico infantil armazenado em computadores, celulares e outras mídias.

Segundo o delegado da PF, Fernando Rocha, cada preso em flagrante tinha pelo menos 300 arquivos de pornografia infantil armazenados. Todos foram encaminhados para a Superintendência da PF, onde prestam depoimento. “Possivelmente, com a análise do material apreendido pode desencadear mais prisões”, informou o delegado. Nenhum dos detidos tem passagens pela polícia.

Os 11 mandados de busca e apreensão expedidos nesta manhã pela Justiça Federal foram cumpridos na capital, em Chapadão do Sul, Jardim, Miranda e Naviraí. As investigações tiveram início em abril de 2018 a partir do monitoramento da rede mundial de computadores.

