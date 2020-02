Barbearia 'A Banca' viraliza na internet com comercial

A barbearia de Mato Grosso do Sul, A Banca, viralizou nas redes sociais neste final de semana com uma peça publicitária imitando o famoso jogo de video-game, Grand Theft Auto, ou como é conhecido, GTA. O comercial conta mais de 1,5 milhão de visualizações e foi muito elogiado pelos internautas.

A Banca é uma barbeira com diversas unidades na capital, nos municípios do interior e no Estado de Goiás. O comercial publicado na última sexta-feira (14) logo se tornou viral nas redes sociais e sites de notícias, chegando a 1,5 milhão de visualizações.

O JD1 Notícias entrou em contato com o dono da barbeira, Thiago Doneda, que falou um pouco sobre o comercial. “O pessoal do marketing da A Banca que teve a idéia de brincar com as pessoas de relembrar esse game que foi muito famoso.”

Doneda comentou o sentimento que fica com o resultado do comercial. “A gente ficou muito feliz, porque sentimos que o nosso trabalho valeu à pena e trouxe muitos resultados positivos. Nós ficamos muito surpresos com o resultado porque apesar de ser um material bacana, não esperávamos tanto acesso assim.”

Somente na página da barbearia, o filho já teve mais de 60 mil visualizações. “O vídeo foi compartilhado em diversas redes sociais, mas o que conta com mais compartilhamentos é de uma pessoa que não conhecemos, deve ter visto o vídeo, achado interessante e decidiu compartilhar.”

Confira um dos compartilhamentos que bateu a marca de um milhão.

PQP! PQP!!!!!!! Se liga nesse comercial de uma barbearia de Campo Grande chamada "A Banca" Se liga nessa direção! Nas cores! Na atuação! PQP! pic.twitter.com/CfNmVopZxN — Luis Di Vasca (@DiVasca) February 15, 2020

