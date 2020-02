Vídeo - Desafio que viralizou entre os jovens está deixando mortos

Jônathas Padilha, com informações do R7

Um novo desafio da rasteira se popularizou no meio jovem está preocupando pais e responsáveis pelas consequências. No desafio, três pessoas pulam ao mesmo tempo e a pessoa do meio cai e bate a cabeça no chão.

O desafio explodiu na rede social Tik Tok, popular entre o público infantil e adolescente. O número de pessoas mortas pelo desafio pode aumentar com a volta às aulas, como aconteceu com Emanuela Medeiros, de 16 anos, que bateu a cabeça no chão, na Escola Municipal Antônio Fagundes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). Ela sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pela direção do colégio e levada ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas acabou morrendo. O caso aconteceu em novembro do ano passado e viralizou esta semana.

A psicopedagoga Patricia Marques orientou os pais sobre o que deve ser feito em momentos como esses. "A família deve orientar as crianças sobre esse tipo de brincadeira, alertar para os riscos da queda e os perigos dos desafios que são divulgados nas redes sociais."

Patricia também afirma que os responsáveis devem participar de rede sociais como estas e que inclusive o próprio TikTok auxilia em situações como essas. "O próprio Tik Tok tem um espaço para que os pais comentem e apontem problemas. É importante saber quais são os vídeos mais vistos, quem eles seguem e quais são as séries do momento, sempre tem uma 'modinha' e é preciso sentar e conversar."

