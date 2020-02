Vídeo: Touro que “tocou o terror” na Guaicurus, aguarda o dono no CCZ

Populares e moradores próximos a região do terminal Guaicurus, se surpreenderam na manhã desta quarta-feira (12), com o resgate de um touro na rotatória do terminal entre as avenidas Guaicurus e Gury Marques.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na noite de ontem a guarnição do quartel das Moreninhas foi acionada para a contenção de um touro que estava solto na Avenida Gury Marques, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário. A guarnição conseguiu conter e amarrar o animal no local por não poder verificar quem é o dono do bovino.

Porém às 5h30 da manhã de hoje, a guarnição foi novamente acionada para a contenção do touro, que foi solto por alguém que passava pelo local, e por volta das 7 h da manhã os bombeiros conseguiram novamente conter o animal. Um andarilho que ultrapassou o isolamento foi atingido pelo bovino e foi lavado ao UPA Universitário. Foi informado por populares que o animal também havia atingido um motociclista, que foi atendido pelo SAMU.

O touro incontrolável também atingiu e danificou a viatura dos bombeiros durante a tentativa de contenção

Após a contenção do touro pelo Corpo de Bombeiros, o CCZ foi até o local e realizou o transporte e os procedimentos padrões no animal.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informou ao JD1 Notícias que o o proprietário do animal tem um prazo de dez dias corridos para se apresentar e identificar o touro, onde deverá pagar uma guia referente aos custos do resgate do animal, no valor de R$46,60, e um auto de infração por manter o animal em via pública, que varia de R$100 a R$15 mil podendo ser maior dependendo da gravidade do caso.

Para a retirada do animal, também é necessário que informe o local para onde ele será levado, já que a permanência dele em área urbana não é permitida. Se ele não comparecer dentro dos dez dias, o animal será doado para entidades sem fins lucrativos, como já aconteceu em outras situações, onde o animal foi doado à UFMS e Fazenda Escola.

