Vídeo - Tucano quebra a asa e é ajudado por moradores do Tijuca

Os moradores da região bairro Tijuca, flagraram um tucano que quebrou a asa e ficou imóvel no canteiro na avenida Xavantes com a Conde de Boas Vista.

De acordo com populares que estavam no local, o tucano estava no chão a cerca de uma hora, e se alimentava com as goiabas que estavam caídas próximo a ele.

Segundo os moradores, eles viram o tucano no chão e resolveram parar para ajudar a ave e acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA).

Tucano quebra asa e é ajudado por moradores do Tijuca pic.twitter.com/PV3QpLkIgX — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 10, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também