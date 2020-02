Vídeo - Atirador abre fogo em shopping e mata 12 pessoas

Um homem abriu fogo dentro de um shopping na cidade tailandesa de Korat, matou ao menos 12 pessoas e deixou feridos neste sábado (8).

O jornal tailandês Bangkok Post afirmou que o atirador é um soldado, que havia matado o comandante e outros dois colegas em uma base militar.

O atirador foi identificado como o sargento Jakrapanth Thomma e ainda não foi detido. Em suas redes, ele teria compartilhado em tempo real vídeos e fotos durante o tiroteio, comentando em um deles: "Estou cansado de apertar o gatilho". De acordo com o jornal Bangkok Post, o militar ainda tirou uma selfie com um rifle. "Está na hora de ficar animado", postou ele.

Em seguida, fugiu para o shopping, onde fez mais vítimas. Ele transmitiu o ataque ao vivo pelo Facebook e fez uma selfie segurando a arma usada. "Tão cansado", escreveu na legenda. Não há informações se ele foi capturado.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug