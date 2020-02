Vídeo - Policial baleado é socorrido e morre a caminho do hospital

O policial civil, Arthur Kemishian, 30 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (7),na cidade de Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai. O motivo do crime teria sido um suposto envolvimento do policial com a namorada do autor dos disparos.

No momento do assassinato a vítima estava em um veículo, quando a dupla chegou e efetuou os disparos. A ação ocorreu na rua Sete de Setembro, região central da cidade.

O crime pode ter sido motivado por ciúmes de um dos autores. Os dois suspeitos, um jovem de 19 anos e um de 17 anos, acabaram detidos. Arthur foi ferido peito, nas costas, no abdome e em um dos braços e perdeu muito sangue.

Arthur chegou a ser socorrido por uma viatura da Polícia Militar com vida e encaminhado a um hospital de Sete Quedas. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido e morreu a caminho de um hospital de Dourados. Porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no caminho, dentro da ambulância.

Ainda segundo informações, antes de ficar inconsciente, ele ainda teria dito os nomes dos autores.

As equipes do Garras, bem como das unidades de Amambai, Dourados, Ponta Porã, Tacuru e Paranhos se deslocaram até o local e fecharam o cerco na fronteira e, por volta das 4 horas da madrugada, localizaram os responsáveis em uma fazenda de Sete Quedas.

Os dois autores foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia. O adolescente de 17 anos, foi o responsável por auxiliar na fuga o autor dos disparos, de 19 anos. O menor de idade foi apreendido e o outro foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

