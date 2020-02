Vídeo – Suposto narcotraficante é morto com 36 tiros em sua mansão

Um suposto narcotraficante foi executado, com 36 tiros, em sua mansão na cidade de Capitan Bado, no Paraguai, divisa de Coronel Sapucaia (MS), durante um churrasco em família. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro deste ano, mas as imagens de sua morte, gravada por câmaras de segurança instalada na residência, foram divulgadas nesta quinta-feira (6) na reportagem do R7.

Uma brasileira, que estava na casa, também foi morta durante o atentado e outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas jogador de Futsal da seleção paraguaia, Fábio Anibal.

As imagens do vídeo mostram o momento em que três homens invadem a mansão e efetuaram vários disparos contra a vítima que participava de um churrasco com a família.

Conforme a polícia do Paraguai, a vítima tinha 46 anos e era envolvido com o tráfico de drogas em sua região. Ele foi atingido com 35 tiros, a ação dos criminosos durou em torno de 10 segundos, eles estavam com armamento de alto calibre.

A polícia ainda investiga o caso. Até o momento ninguém foi preso. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

