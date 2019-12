Vídeo - Após ser roubado, motorista persegue e atropela assaltantes

Priscilla Porangaba, com informações do Alagoas 24 Horas

Um motorista, não identificado, foi flagrado atropelando dois homens que teriam assaltado ele na avenida no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus (AM). As imagens foram divulgadas nessa quinta-feira (5).

O condutor do carro perseguiu os bandidos após o crime, que teria acontecido em 27 de novembro. Um boletim de ocorrência registrado no fim de novembro relata que o motorista disse ter tido seu celular e uma mochila roubados pelos homens antes da perseguição.

Um dos atropelados, que nas imagens aparece caído e sendo arrastado pela roda do carro, foi preso em flagrante e conduzido a um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da região. Ele sofreu apenas escoriações.

O outro rapaz atropelado , que aparece nas imagens “voando” sobre o capô do carro, conseguiu fugir da cena, mas foi encontrado por populares pouco tempo depois. Ele também foi preso e prestou depoimento.

Ainda em depoimento à polícia, o motorista do carro, que foi quem prestou a queixa, relata que, ao ser abordado pelos assaltantes, ouviu um “Passa a mochila e o celular, se não eu te mato!”. Após entregar os objetos, passou a perseguir os dois suspeitos que estavam em uma moto.

A polícia agora realiza diligências para identificar um terceiro suspeito, ainda desconhecido, que atuava com a dupla na prática de assaltos pela região do São Jorge.

