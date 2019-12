Vídeo - Frota leva bolo ao congresso para comemorar 1 ano do caso Queiroz

Para lembrar que o caso Queiroz completa um ano nesta quarta-feira (04), o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) levou um bolo e acendeu uma vela durante CPI das Fake News. O ato foi registrado pelo senador e líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), que estava ao lado do deputado.

Eleito pelo PSL, como apoiador de Jair Bolsonaro, Alexandre Frota rachou com o governo e foi expulso do partido, migrando depois para o PSDB. Desde então, o parlamentar virou um dos principais opositores da família Bolsonaro e um dos que cobram para que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Fabrício Queiroz, preste depoimento sobre transações bancárias suspeitas no período em que atuava na Assembleia.

O deputado @alefrota77 trouxe um bolo para lembrar a passagem do primeiro aniversário de impunidade do caso Queiroz. Parece que é de laranja Ao final, Frota fará uma rachadinha da guloseima para homenagear a família Bolsonaro. pic.twitter.com/y6z33Pv1ii — Humberto Costa (@senadorhumberto) December 4, 2019

A denúncia sobre as movimentações bancárias suspeitas de Fabrício Queiroz foram apresentadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e, na época, divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

