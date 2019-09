Vídeo - Marcos Frota elogia Campo Grande em sua passagem pela cidade

O ator, trapezista, e empresário brasileiro, Marcos Frota, veio a Campo Grande na última sexta-feira (20), apresentar o espetáculo em cartaz do Circo dos Sonhos " O Sonho vai Começar", e deixou registrado em vídeo sua satisfação com a cidade.

Durante a passagem por Campo Grande, o ator, elogiou a capital. “Estou encantado com a cidade, ela está limpa e organizada”. Marcos termina o vídeo falando sobre a gestão do município, “quero parabenizar toda a população, ao prefeito e toda sua equipe”, registrou em um vídeo, feito em frente ao Santuário Estadual Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na avenida Afonso Pena.

O espetáculo do Circo dos Sonhos acontece no estacionamento do shopping Campo Grande na Terça, quarta, quinta e sexta às 20h. Sábados, Domingos e Feriados às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos pelo site www.Circo do Sonhos.

Vídeo feito pelo ator:

