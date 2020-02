Homem suspeito de tráfico é executado na madrugada com 15 tiros

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O jovem Fabio Henrique Antunes Sarat, 23 anos, foi executado e encontrado morto por populares na segunda-feira (3), no bairro Vila Maísa, em Ponta Porã, cidade na fronteira com o Paraguai.



A Polícia Militar foi alertada através das testemunhas que Fabio teria sido executado nas proximidades da rua Paissandu com mais de 15 disparos de pistola. Após o relato dos moradores foram acionados para investigar o crime os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e peritos da Polícia Técnica que com apoio da delegada Dra. Analu Lacerda realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com os moradores, Fabio teria sido morto na noite de domingo por volta das 22:30hs, quando ouviram vários disparos de arma de fogo, mas devido a escuridão na região não saíram a verificar e na manha de segunda-feira se depararam com o mesmo morto pela que imediatamente alertaram a Polícia Militar.

Informações ainda indicam que o mesmo seria supostamente usuário de drogas e sempre transitava pela região, pela que os investigadores do SIG procuraram por maiores informações e buscam informações onde o mesmo se encontrava horas antes de sua execução que poderia estar relacionada ao micro tráfico na região.

