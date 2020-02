PRF encontra 5 kg de maconha em veículo comprado em leilão

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5,4 kg de maconha, na noite de sexta-feira (31), durante abordagem na BR-163, em Rio Brilhante.

Durante fiscalização em frente à Unidade Operacional, o veículo VW Gol, conduzido por um homem, acabou abordado.

Aos policiais, o homem disse que estava voltando de Dourados, onde teria ido com o irmão dele buscar o veículo adquirido em um leilão. O irmão do condutor estava em um Toyota Corolla, que parou no local a fim de esperar a abordagem. Eles estavam com a documentação regular de compra do veículo no leilão.

Ao realizar uma busca no veículo Gol, foi encontrado de forma oculta, dentro da porta malas, cinco quilos e quatrocentos gramas de maconha.

Durante checagem, foi constatado que o veículo havia sido apreendido por um grupo especializado no policiamento de fronteira em 2018 com maconha.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados como testemunhas, juntamente com o veículo e a droga, até a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante para os procedimentos cabíveis.

