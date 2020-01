PRF apreende caminhão com placas clonadas de um veículo de passeio

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã dessa quinta-feira (30) um caminhão com placas clonadas na BR-163 em de São Gabriel do Oeste, a 145 quilômetros de Campo Grande.

Durante uma fiscalização no km 612 da BR-163, altura de São Gabriel do Oeste, os agentes rodoviários pararam um caminhão da Ford, modelo Cargo e placas de Rio Maria (PA).

O motorista, 31 anos, não identificado, demonstrou nervosismo perante as autoridades e levantou suspeita, o que levou a equipe realizar uma fiscalização detalhada no veículo.

Os policiais constataram que os sinais de identificação do caminhão estavam adulterados, assim como outros elementos, como o chassi e o motor. Com isso, os agentes realizaram uma consulta ao sistema e descobriram que as placas eram clonadas de um carro de passeio.

Em sua defesa, ele disse que pegou o caminhão em Umuarama (PR) e levaria ate Ji-Paraná (RO), a pedido de seu cunhado. O motorista e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária de São Gabriel do Oeste.

