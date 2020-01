PRF e BPChoque prendem seis envolvidos em esquema de transporte ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nessa quarta-feira (29), prendeu nove pessoas e recuperou quatro veículos roubados/furtados na região do Pantanal.

No início da madrugada, um carro da Fiat, modelo Strada e placas de Betim (MG), foi abordado no km 602 da BR-262. O motorista, 41 anos, cujo nome não foi divulgado, afirmou ter comprado o veículo recentemente e iria para Corumbá para revender.

Os agentes começaram a suspeitar do condutor e descobriram que as placas do carro eram falsas e que o carro estava registrado como roubado no dia 16 deste mês. Com o flagrante, o condutor confessou que deixaria a Fiat em um estabelecimento em Corumbá para outro homem.

O motorista também confessou que na semana anterior entregou para o mesmo indivíduo uma caminhonete da Toyota, modelo Hilux. Diante das informações, ele foi preso e encaminhado com o veículo para a Polícia Civil em Miranda.

Horas depois, os policiais abordaram um carro da Volkswagen, modelo Voyage com placas de Belo Horizonte (MG). O motorista, 33 anos, também não teve a identidade revelada, se mostrou nervoso durante a abordagem dos agentes.

Segundo o condutor, ele iria passear em Corumbá, mas logo depois começou a se contradizer na história. O homem confessou que foi contratado para levar o veículo para a fronteira com a Bolívia por R$ 6 mil.

Diante do flagrante, o homem foi preso e o veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.

Já no início da tarde, os policiais abordaram um caminhão da Volvo, modelo FH 440, acoplado a um reboque, com placas de Formiga (MG). O caminhoneiro, 26 anos, disse que foi contratado para levar a carreta até Corumbá (MS) e que receberia o endereço de entrega através de um aplicativo de mensagens.

Uma equipe da PRF e outra do BPChoque escoltaram o caminhão até o destino indicado, até que um veículo da Volkswagen, modelo Gol se aproximou e entregou ao caminhoneiro um Manifesto Internacional de Carga Rodoviária (MIC/DTA) para justificar a entrada do caminhão na Bolívia.

O motorista do Gol, um homem, 37 anos, foi detido e afirmou ter recebido a nota fiscal de outra pessoa, que também foi detida.

Enquanto isso, o motorista do caminhão recebeu outra localização para levar os veículos, os policiais novamente o acompanharam até o local e localizaram três pessoas que aguardavam o caminhão para atravessar a fronteira para Bolívia.

Os dois homens e uma mulher foram detidos e confessaram o envolvimento no transporte ilegal.

Em contato com a proprietária do caminhão, os agentes descobriram que o verdadeiro motorista estava desaparecido em São Paulo.

Os seis envolvidos foram presos e encaminhados junto com a carreta para a Polícia Civil de Corumbá.

Na última ocorrência os policiais abordaram um carro da Mercedes Benz, modelo GLA 200 com placas de Belo Horizonte (MG). O motorista, 27 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem e depois confessou que recebeu o veículo em Campo Grande e levaria até Corumbá por R$1.5 mil.





Com o flagrante, o jovem foi encaminhado até a Polícia Judiciária local.

