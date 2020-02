Youtuber dá rasteira na própria mãe e viraliza na internet

Saiba Mais Polícia Vídeo - Desafio que viralizou entre os jovens está deixando mortos

O youtuber Robson Calabianqui, conhecido como Fuinha, pediu desculpas nas redes sociais por ter viralizado com um vídeo que fazia o ‘Desafio da Rasteira’ com a própria mãe. O perigoso desafio se tornou popular na internet, principalmente no publico infantil.

O desafio ficou popular entre o público jovem, que não tem consciência das consequências que pode trazer para a vítima da rasteira. Na “brincadeira” três pessoas se juntam e a do meio, sem saber, toma uma rasteira e cai com a cabeça no chão.

Fuinha postou nesta quinta-feira (13) com um alerta sobre os perigos que o desafio traz e as consequências que pode causar. "Vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por conta dessa brincadeira?”, questiona.

Confira o vídeo em que Fuinha pede desculpas e alerta o seu público:

Saiba Mais Polícia Vídeo - Desafio que viralizou entre os jovens está deixando mortos

Deixe seu Comentário

Leia Também