Bem-estar animal: Prefeitura lança consultório veterinário móvel na Capital

O bem-estar animal de Campo Grande ganha um novo reforço na atenção aos pets. A prefeitura de Campo Grande lança nesta quinta-feira (20), o Consultório Veterinário Móvel.

Essa é uma iniciativa da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), que visa levar serviços básicos de saúde animal de qualidade a diversas regiões da Capital, especialmente àquelas com menores condições ou para tutores que não possuam meios para levar seus pets para receber o atendimento na unidade central da Subea.

O consultório móvel é um ônibus adaptado, refrigerado e que oferecerá serviços veterinários, incluindo consultas, vacinas, microchipagem, vermífugo, carrapaticida, orientações sobre cuidados preventivos e encaminhamento para castração.

Durante o lançamento na quinta-feira (20), serão realizadas atividades educativas sobre cuidados com os animais e distribuição de materiais informativos. Os presentes também poderão conhecer de perto a estrutura do consultório móvel e obter informações sobre o cronograma de atendimentos em diferentes bairros da cidade.

Atendimentos

Ainda neste mês, estará em duas regiões atendendo no período da manhã. Sendo nos dias 20 e 21 no Centro de Convivência Tijuca, com atendimento das 8h às 11h e no dia 22 no Todos em Ação, na E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi, no Jardim Noroeste, com atendimento das 8h às 13h.

Já no mês de julho, as consultas acontecem das 08h às 11h e das 13h às 15h, com distribuição de senha para atendimento e ficando uma semana em cada região. Do dia 01 a 05, o Consultório Veterinário Móvel fica no CRAS Vila Popular, seguindo do dia 08 a 12 no CRAS Vida Nova.

Serviço

Lançamento do Consultório Veterinário Móvel

Data: 20/06/24

Horário: 8h às 11h

Local: Centro de Convivência Tijuca II (Rua Piassanguaba, 1145).

Cronograma

Centro de Convivência Tijuca

Data: 20/06 e 21/06

Hora: 08h às 11h

Local: Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca.

Todos em Ação – Noroeste

Data: 22/06

Hora: 08h às 13h

Local: E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi, Rua Dois Irmãos n. 291, Bairro Jardim Noroeste

CRAS Vila Popular

Data: 01/07 a 05/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Marçal de Souza, 25 – Vila Popular

CRAS Vida Nova

Data: 08/07 a 12/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Nova Lima (Segredo).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também