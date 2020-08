“Bico seco” e restrições evitaram fechamento da capital

As restrições de consumo de bebidas alcoólicas em locais de acesso ao público que inclui bares e restaurantes de Campo Grande, além de reforço nas fiscalizações que devem ser oficializadas nesta tarde, em decreto, são resultado de reuniões e tratativas da prefeitura com o Ministério Público e Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

A ação movida pela defensoria na tentativa de decretar lockdown na cidade impulsionou a união de diversas entidades que incluem também a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande e Câmara dos Dirigentes Legistas (CDL), para achar uma solução que não sacrificasse a atividade econômica da capital.

Esta primeira semana de agosto iniciou com reuniões e o resultado delas deve sair logo mais, no Diário Oficial de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também