AO VIVO: Audiência do “fechamento”, o que pensam as partes?

O JD1 Notícias acompanha neste momento a audiência de conciliação entre a prefeitura de Campo Grande e a Defensoria Pública Geral de Mato Grosso do Sul que acontece no Fórum da capital.

Representantes do Ministério Público, CDL, Fiems, Câmara Municipal e Junta Comercial de Campo Grande participam da audiência. Conforme as autoridades chegam ao local, atualizamos os vídeos neste link. Acompanhe o que pensam algumas das partes:

PREFEITO MARQUINHOS TRAD

CDL

DEFENSORIA PÚBLICA

Após as declarações as autoridades entraram no gabinete da vara de Falência, Recuperação Judiciais e Carta Precatórias Cíveis, por volta das 13h30, onde seguem em audiência.

Deixe seu Comentário

Leia Também