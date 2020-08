Marquinhos proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O prefeito Marquinhos Trad proibiu o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de vendas, como bares e restaurantes de Campo Grande. A medida começa a valer nesta terça-feira (11) e segue até o próximo domingo (16).

De acordo com a assessoria, também fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e de acesso ao público. O novo decreto que deve ser publicado ainda nesta tarde visa coibir o avanço do novo coronavírus. Além da nova norma, as fiscalizações serão intensificadas e o Toque de Recolher permanece das 21h às 5h.

A medida, definida em conjunto com Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Defensoria Pública e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estabelece novas ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19.

