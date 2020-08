Prudente, Reinaldo “elogia” lockdown, mas respeita municípios

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta terça-feira (4) que os municípios que recebem bandeira preta no programa “Prosseguir”, que monitora o avanço do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, não tem determinação de lockdown.

“Cientificamente, o Prosseguir mostra que bandeira preta orienta restrições às atividades não essenciais. Aqueles municípios que já seguiram o programa saíram da bandeira preta, melhoraram o desempenho e têm evitado o avanço da Covid-19”, destacou.

O governador ressaltou que o Estado respeita a autonomia das prefeituras no combate ao coronavírus, conforme determina decisão de abril do Supremo Tribunal Federal (STF) e apelou à consciência coletiva para evitar a proliferação da doença no Mato Grosso do Sul.

“Eu não acredito que o lockdown possa ser a solução. Acredito que as atividades não essenciais suspensas podem diminuir a circulação viral. Outra questão é o cuidado que cada um de nós temos que ter, como distanciamento social e medidas de higiene redobradas”, pontuou.

