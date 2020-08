Marquinhos diz que não há necessidade de lockdown

Após a Defensoria Pública Geral de Mato Grosso do Sul entrar na Justiça para “fechar” Campo Grande por 14 dias, o prefeito Marquinhos Trad se posicionou dizendo que não é necessário lockdown neste momento, na capital.

Em entrevista ao programa Balanço Geral MS, Marquinhos disse ter recebido com surpresa a notícia já que, segundo ele a interpretação da defensoria diverge, neste momento, de boletins da prefeitura. “Estamos com todas as medidas de responsabilidades e orientado por profissionais e se necessários fosse, acolheríamos o pleito da defensoria, mas agora não existem números para alardear a nossa população”, afirmou.

Marquinhos emendou que a curva de achatamento está sob controle. “Há sim um alerta de preocupação, por isso pedimos para a população nos ajudar, usar as máscaras, ficar em casa, sair quando for necessário. Ainda não superamos a pandemia, estamos a passos largos para vencê-la, todavia, o jogo não terminou. Há necessidade de responsabilidade coletiva para que não tomemos medidas tão radicais como esta”, concluiu.

