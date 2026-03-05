Menu
Bioparque Pantanal se consolida como maior banco genÃ©tico vivo de Ã¡gua doce do mundo

Empreendimento em Campo Grande alcanÃ§a reproduÃ§Ã£o de 100 espÃ©cies, com registros inÃ©ditos no Brasil e no mundo

05 marÃ§o 2026 - 16h12Taynara Menezes
Entre as espécies reproduzidas, 32 são do bioma PantanalEntre as espÃ©cies reproduzidas, 32 sÃ£o do bioma Pantanal   (Foto: Lara Miranda/Bioparque Pantanal)

O Bioparque Pantanal alcançou um novo marco na conservação da biodiversidade aquática e se consolida como o maior banco genético vivo de água doce do mundo. O empreendimento registrou a reprodução de 100 espécies sob cuidados humanos e de forma natural.

Entre as espécies reproduzidas, 32 são do bioma Pantanal, o maior número entre todos os biomas representados. Também foram registradas reproduções de 31 espécies da Amazônia, 21 do Cerrado, três da Mata Atlântica e uma da Caatinga, além de espécies da África, Ásia, México e Oceania.

Outro dado que chama atenção é que, das 100 reproduções, 29 são inéditas no mundo e 20 inéditas no Brasil, ampliando o reconhecimento científico do Bioparque no campo da conservação ex situ, quando espécies são mantidas fora de seu habitat natural.

A centésima reprodução foi de um acará-porquinho, espécie que integra o plantel do aquário.

Espécies ameaçadas

Entre as espécies reproduzidas também estão três consideradas ameaçadas de extinção. Uma delas é o cascudo-viola, peixe endêmico do rio Coxim, em Mato Grosso do Sul.

Também integram a lista o cascudo-cego, espécie adaptada a ambientes subterrâneos, e o axolote, anfíbio originário do México conhecido pela capacidade de regeneração.

Pesquisa e conservação

Grande parte das reproduções ocorre no Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), espaço dedicado ao manejo técnico, monitoramento e pesquisa das espécies.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o marco reforça o papel científico e ambiental do empreendimento.

“Esse número representa muito mais do que um resultado técnico. Ele simboliza ciência aplicada, cuidado com a vida e compromisso com a conservação da biodiversidade”, afirmou.

De acordo com a direção do Bioparque, os resultados também refletem as condições adequadas de qualidade da água, nutrição, bem-estar animal e manejo técnico, fatores essenciais para que as espécies expressem comportamentos naturais e se reproduzam.

