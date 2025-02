Bora doar? Hemosul do HR abre para coletas neste sábado

O Hemosul do Hospital Regional abre as portas neste sábado (15) para receber doações de sangue, no intuito de reforçar o os estoques de bolsas antes do início da festividade do Carnaval, previsto para o fim do mês.

Desde janeiro, o Hemosul HRMS tem aberto uma vez por mês aos sábados. A unidade vai funcionar das 7h às 12h.

Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, localizado nas dependências do hospital, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde.

De acordo com a enfermeira Erika Cristine Rosa, responsável pela unidade de hemoterapia do HRMS, o período de Carnaval é um dos mais críticos no que diz respeito à doação de sangue e, por isso, o Hemosul está se antecipando.

Dicas para doações

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura:

– É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal, e a primeira doação deve ser até 60 anos – a partir de 61, a doação pode ser feita apenas por pessoas que já são doadores), pesar 51 kg ou mais, e estar em boas condições de saúde;

– Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação. Evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem;

– Beba bastante água antes da doação para facilitar o processo;

– É essencial apresentar um documento oficial com foto;

– Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

