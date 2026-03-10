CÃ¢mara derruba vetos e garante R$ 8,3 milhÃµes para obras em Campo Grande em 2026

A Câmara Municipal de Campo Grande derrubou, na sessão desta terça-feira (10), três vetos do Executivo a emendas apresentadas pelo presidente da Casa, o vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy. A decisão garante R$ 8,3 milhões para obras em Campo Grande a partir de 2026. Ao todo, 49 vetos foram rejeitados pelos parlamentares.

Segundo Papy, o resultado foi fruto de articulação entre base e oposição durante a votação das emendas à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual, após os vetos encaminhados pela prefeita Adriane Lopes.

“O Parlamento Municipal demonstra a maturidade de trabalhar internamente as articulações e os acordos. Então, nós tivemos parte das emendas do PPA vetado pela prefeita Adriane Lopes e quase na totalidade das emendas ao Orçamento vetada. Então, entre ter todas vetadas e algumas derrubadas, a base e a oposição acabaram entrando num acordo, conduzido por mim e pelo vereador Otávio Trad, que é o relator do Orçamento, para que a gente pudesse ter aqui algumas emendas preservadas pelo Legislativo Municipal”, afirmou Papy.

Entre as emendas preservadas está a destinação de R$ 5 milhões para pavimentação e drenagem no Residencial Oliveira I e II, região onde moradores reivindicam a pavimentação das ruas.

Outra emenda garante R$ 3 milhões para obras de pavimentação e drenagem nas vias que integram a rota do transporte coletivo no Bairro Riviera Park.

Também foi mantida a proposta que prevê R$ 300 mil para reforma e modernização da pista de skate do Jockey Club, espaço voltado à prática esportiva.

De acordo com Papy, a derrubada dos vetos reforça a atuação do Legislativo na definição de investimentos e no atendimento de demandas apresentadas pela população.

