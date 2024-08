Campo Grande 125 anos: População da Capital cresceu 540% em cinco décadas

Muita água rolou pelos córregos Prosa e Segredo desde 1.899, um dos pilares das primeiras famílias camapuanas que se fixaram na região em Campo Grande, e após 125 anos, a população cresceu e saiu de algumas centenas para quase um milhão de pessoas.

O mineiro José Antônio Pereira trouxe sua família para morar em Campo Grande quando o povoado se estendia ao longo dos córregos e uma comunidade negra estava instalada no Cascudo, hoje Bairro São Francisco.

José Antônio Pereira influenciou nos primeiros tempos da ocupação do povoado e orientou as demarcações das posses daqueles que pretendiam se fixar no vilarejo. A cidade foi elevada à categoria de vila com a denominação de Campo Grande, pela Resolução Estadual n.º 225, de 26-08-1899, desmembrado do município de Nioac.

Desde então, com a chegada de outras famílias mineiras, os primeiros imigrantes libaneses chegando em 1906 e outros em 1914 que ajudaram na construção da Ferrovia Noroeste do Brasil e ainda a vinda dos imigrantes japoneses de Okinawa, que chegaram à região atraídos pelos bons pagamentos.

Assim, com o desenvolvimento econômico a pleno vapor, Campo Grande foi elevada à condição de cidade pela Lei Estadual n.º 772, de 16-07-1918.

Após divisão territorial de 1960 que constituiu Campo Grande como Município de três distritos, incluindo Anhanduí e Rochedinho, foi apenas em 1970 que se realizou o primeiro censo demográfico.

Segundo o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 1970 Campo Grande registrava sua população de 140.233 mil pessoas, pouco mais do que é hoje a população de Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul.

Em 1980, esse número mais que dobrou, chegando a 291.777. O maior salto populacional foi de 1980 para 1991, quando Campo Grande passou para 526.126 mil habitantes, um crescimento populacional de 80%. Foram 234.349 mil novas pessoas chegando ou nascendo em Campo Grande em um período de nove anos.

Diferente do Censo de 2010 para 2022 quando os números saíram de 786.797 para 898.100, foram 111.303 pessoas em 12 anos, um percentual de 14%.

Desde da primeira contagem do Censo do IBGE até o último de 2022, quando a população passou de 140.233 para 898.100, o crescimento percentual é de cerca de 540%. Se mantiver a taxa de crescimento de 105 mil pessoas a cada 10 anos, a Capital sul-mato-grossense pode chegar a 1 milhão de habitantes já no próximo Censo do IBGE.



Atualmente Campo Grande é a 17° capital mais populosa do Brasil em uma realidade onde as cinco maiores cidades em termos de população, passam dos 2 milhões de habitantes, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Ainda conforme o IBGE, a população campo-grandense em sua maioria é constituída por mulheres, sendo 467.231, frente a 430.869 homens. A população de Campo Grande é constituída principalmente por pardos (407.905), seguido de brancos (405.400), pretos (64.997), amarelos (10.239) e indígenas (9.538).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também