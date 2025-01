Campo Grande confirma primeiro caso de raiva em morcego em 2025

Brenda Leitte, com Prefeitura atualizado em 31/01/2025 às 14h05

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande informou nesta sexta-feira (31), que foi confirmado o primeiro caso de raiva em morcego em 2025, no bairro São Francisco, na região Central da Cidade. O animal foi recolhido pelas equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e submetido a exames laboratoriais, que atestaram a presença do vírus.

A Sesau reforça que não há motivo para preocupação, pois a região passou recentemente por uma campanha de vacinação antirrábica, garantindo ampla cobertura preventiva. Dessa forma, não será necessário realizar bloqueio vacinal no local.

Como medida de prevenção, a Secretaria orienta a população a evitar qualquer contato direto com morcegos, especialmente se forem encontrados caídos no chão ou apresentarem comportamento anormal. Crianças, idosos e animais domésticos devem ser mantidos afastados. Caso encontre um morcego nessa situação, acione imediatamente o CCZ pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794 (horário de plantão).

A Sesau segue monitorando a situação e reforça seu compromisso com a saúde pública e a segurança da população. Em 2024, foram confirmados seis casos de raiva em morcegos.

