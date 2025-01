Morcegos apresentam vírus da raiva e Capital faz alerta para população

Morcegos encontrados em Campo Grande estão apresentando o vírus da raiva. A informação é do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) que, por meio das redes sociais, orienta a população a procurar um pronto socorro caso tenha qualquer tipo de contato com o animal.

ATENÇÃO!

Quem encontrar um morcego jamais deve mexer nele com as mãos desprotegidas. Além disso, é preciso fazer contato com o CCZ pelo telefone (67)3313-5000.

Caso o animal seja encontrado após o horário comercial, a orientação é que se ele estiver morto seja recolhido com uma pá de lixo e colocado numa sacola plástica. Se estiver vivo, um balde deve ser posto em cima do morcego até que uma equipe possa capturá-lo.

Vacinação

A vacina contra a raiva está sendo oferecida por meio da campanha de vacinação nos bairros. No momento, a campanha está passando pelos bairros Tiradentes, Rita Vieira e Vilas Boas.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também