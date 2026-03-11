Menu
Campo Grande ganha novo sistema da Ouvidoria com acompanhamento de demandas e opÃ§Ã£o de sigilo

Plataforma integra registros das secretarias municipais e permite que cidadÃ£os acompanhem o andamento das manifestaÃ§Ãµe

11 marÃ§o 2026 - 18h41Taynara Menezes
A ferramenta foi desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)A ferramenta foi desenvolvida pela AgÃªncia Municipal de Tecnologia da InformaÃ§Ã£o e InovaÃ§Ã£o (Agetec)   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Um novo sistema integrado da Ouvidoria Municipal foi lançado nesta quarta-feira (11) em Campo Grande com o objetivo de tornar mais ágil, transparente e eficiente o atendimento às demandas da população. A apresentação ocorreu no Teatro Octávio Guizzo, no Paço Municipal.

A plataforma permite que cidadãos acompanhem o andamento de manifestações registradas, como solicitações, reclamações, denúncias, sugestões ou elogios. Após o cadastro pelo site, telefone ou presencialmente nas ouvidorias setoriais, o usuário poderá acessar o sistema com login e verificar em qual etapa está a tramitação do pedido.

Outra funcionalidade é o envio eletrônico de documentos para complementar informações durante o processo, o que deve agilizar o atendimento e reduzir a necessidade de deslocamentos presenciais.

O sistema também garante sigilo ao cidadão. No momento do registro da manifestação, é possível optar pela proteção dos dados pessoais, mantendo a identidade confidencial durante toda a tramitação, especialmente em casos de denúncias ou reclamações.

De acordo com o ouvidor-geral do município, Robson Dias, a nova plataforma unifica os registros das ouvidorias das secretarias municipais, concentrando as demandas em um único ambiente e permitindo mais organização e controle das solicitações.

A ferramenta foi desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), a partir de uma demanda da Controladoria-Geral do Município de Campo Grande para modernizar os processos e substituir metodologias antigas por uma solução mais atual e prática.

