Campo Grande publica calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

O decreto que define os feriados e pontos facultativos de 2026 para a administração municipal de Campo Grande foi publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial. O documento estabelece o calendário que deverá ser seguido pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços considerados essenciais.
Entre as datas divulgadas estão feriados nacionais, como Tiradentes (21 de abril), Independência do Brasil (7 de setembro) e Natal (25 de dezembro), além de pontos facultativos, como o Carnaval (16 e 17 de fevereiro) e a véspera de Ano-Novo (31 de dezembro).
Conforme o decreto, caberá aos dirigentes de cada órgão garantir o funcionamento das atividades essenciais à população.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Não é só na Capital: Asfalto cede e cratera 'engole' caminhão em Água Clara
Saúde
Adriane tenta suspender promoção de médicos alegando crise, mas desembargador nega
Justiça
Justiça absolve acusado de matar o pai a facadas e aplica internação por tempo indeterminado
Polícia
Força Tática prende traficante ligado à boca do "Escamoso" na região norte de Campo Grande
Cidade
Campo Grande terá várias interdições no trânsito neste fim de semana
Cidade
Vídeo: PMA resgata arara em situação de risco na Capital
Cidade
Candidatos aprovados para funções de coveiro e pedreiro são convocados na Capital
Cidade
Congresso exige exame toxicológico para novos motoristas de categorias A e B
Cidade