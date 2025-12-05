Campo Grande publica calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

O decreto que define os feriados e pontos facultativos de 2026 para a administração municipal de Campo Grande foi publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial. O documento estabelece o calendário que deverá ser seguido pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços considerados essenciais.

Entre as datas divulgadas estão feriados nacionais, como Tiradentes (21 de abril), Independência do Brasil (7 de setembro) e Natal (25 de dezembro), além de pontos facultativos, como o Carnaval (16 e 17 de fevereiro) e a véspera de Ano-Novo (31 de dezembro).

Conforme o decreto, caberá aos dirigentes de cada órgão garantir o funcionamento das atividades essenciais à população.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também