Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Campo Grande publica calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

A publicação define o cronograma que será seguido pelos órgãos da administração municipal

05 dezembro 2025 - 10h52Sarah Chaves

O decreto que define os feriados e pontos facultativos de 2026 para a administração municipal de Campo Grande foi publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial. O documento estabelece o calendário que deverá ser seguido pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços considerados essenciais.

Entre as datas divulgadas estão feriados nacionais, como Tiradentes (21 de abril), Independência do Brasil (7 de setembro) e Natal (25 de dezembro), além de pontos facultativos, como o Carnaval (16 e 17 de fevereiro) e a véspera de Ano-Novo (31 de dezembro).

Conforme o decreto, caberá aos dirigentes de cada órgão garantir o funcionamento das atividades essenciais à população. 

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Caminhão quase ficou sem uma das rodas
Cidade
Não é só na Capital: Asfalto cede e cratera 'engole' caminhão em Água Clara
Adriane Lopes -
Saúde
Adriane tenta suspender promoção de médicos alegando crise, mas desembargador nega
Filho e pai -
Justiça
Justiça absolve acusado de matar o pai a facadas e aplica internação por tempo indeterminado
Droga apreendida e dinheiro -
Polícia
Força Tática prende traficante ligado à boca do "Escamoso" na região norte de Campo Grande
Foto: PREF CG
Cidade
Campo Grande terá várias interdições no trânsito neste fim de semana
Vídeo: PMA resgata arara em situação de risco na Capital
Cidade
Vídeo: PMA resgata arara em situação de risco na Capital
Imagem ilustrativa
Cidade
Candidatos aprovados para funções de coveiro e pedreiro são convocados na Capital
Congresso exige exame toxicológico para novos motoristas de categorias A e B
Cidade
Congresso exige exame toxicológico para novos motoristas de categorias A e B
Professor Washington tenta digerir toda a situação vivida
Cidade
'Vi minha mãe sendo derrubada e não pude fazer nada', diz professor agredido por guardas

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã