Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Cidade

Campo Grande registra 3º caso de raiva em morcego neste ano

Animais foram recolhidos nos bairros Vivendas do Bosque, Centro e Santa Fé; Saúde reforça vacinação anual de cães e gatos como principal forma de prevenção

20 fevereiro 2026 - 14h47Taynara Menezes
A Sesau reforça que manter a vacinação anual de cães e gatos é essencial para impedir a circulação do vírus A Sesau reforça que manter a vacinação anual de cães e gatos é essencial para impedir a circulação do vírus   (Foto: Divulgação)

A Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ) confirmou nesta sexta-feira (20) o terceiro caso de raiva em morcegos em Campo Grande em 2026. Os animais foram encontrados em situação anormal, como caídos no chão, e recolhidos após acionamento de moradores nos bairros Vivendas do Bosque, Centro e Santa Fé.

Os morcegos passaram por análise laboratorial, que confirmou a presença do vírus da raiva, conforme protocolo sanitário. Segundo a equipe técnica, há espécies frugívoras e insetívoras no município que, em condições normais, não oferecem risco. No entanto, quando infectados, podem transmitir a doença a outros mamíferos, como cães, gatos e também a humanos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta que qualquer morcego encontrado em situação suspeita não deve ser tocado. A recomendação é isolar o local e acionar a GCZ para o recolhimento seguro. Animais vistos voando à noite ou abrigados durante o dia, sem comportamento atípico, não devem ser manipulados.

Em caso de contato com morcego suspeito, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação e possível início do protocolo antirrábico humano.

A Sesau reforça que manter a vacinação anual de cães e gatos é essencial para impedir a circulação do vírus no ambiente urbano. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) oferece vacinação durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h, na Avenida Senador Filinto Müller, 1.601, Vila Ipiranga.

O recolhimento de morcegos suspeitos pode ser solicitado pelo telefone (67) 3313-5000. Há ainda os números (67) 2020-1801 e (67) 2020-1789, de segunda a sexta, das 7h às 17h, e (67) 2020-1794 nos demais horários até 22h. Fora do expediente, a orientação é isolar o animal com balde, caixa ou pano, evitando contato direto, e acionar o serviço assim que possível.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação DRACCO
Polícia
DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Cidade
TJ critica Procuradoria e encerra cobrança da prefeitura de Campo Grande contra cidadão
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus
Prefeita Adriane Lopes
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Deputado estadual, Zé Teixeira
Cidade
Zé Texeira reivindica obras em Itahum e manutenção em escola de Dourados
19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande
Justiça
19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Vacinação antirrábica chega à região do Anhanduizinho nesta sexta-feira (20)
Atrações agitam o final de semana pós-Carnaval
Cidade
Shopping de Campo Grande terá programação especial de pós-Carnaval
Bazar acontece no começo de março
Cidade
AACC-MS realiza 'Outlet Solidário' com celulares novos a partir de R$ 810
Selecionadas devem comparecer na Casa da Mulher
Oportunidade
Programa Recomeçar Moradia convoca 60 mulheres para etapa de apresentação na Capital

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026