Capital está com inscrições abertas para curso gratuito de Social Media e outros

Jovens, a partir de 15 anos, já podem se inscrever para os cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. As inscrições estão abertas para os cursos de Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelha, Auxiliar Administrativo, Primeiros Socorros, Noções em Gestão Ambiental, Social e Governança ESG e Marketing Digital – Social Media. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Durante o curso de Social Media, o aluno aprenderá sobre tudo que envolve a profissão, tópicos como Copywriting e Gestão de Redes Sociais. Já no curso de Noções em Gestão Ambiental, Social e Governança ESG, por exemplo, os temas abordados serão: Os Pilares: Social, Ambiental e Governança, ESG na Prática das Empresas e muito mais.

“Esse curso é vital para os jovens por várias razões, como a responsabilidade Ambiental, Consciência Social, Governança ética e a preparação profissional com foco nas possibilidades do futuro, com habilidades de destaque que envolve ESG como um diferencial no mercado de trabalho. Além do pertencimento em fazer parte de uma geração que visa a participação ativa em uma sociedade e a construção de um futuro sustentável”, destacou a palestrante Eduarda Escobar, especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Gestão de Pessoas e Recursos.

Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3° andar, com exceção do curso de Marketing Digital – Social Media, que será ministrado no Parktec, localizado na Avenida Rachid Neder, 760, no Bairro Monte Castelo. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Serviço

Manicure e Pedicure – De 6 a 10 de maio

Horário: 8h às 11h30 (Matutino);

Rua 25 de Dezembro, 924.

Design de Sobrancelha – De 7 a 10 de maio

Horário: 8h às 11h30 (Matutino);

Rua 25 de Dezembro, 924.

Auxiliar Administrativo – De 06 a 10 de maio

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino);

Rua 25 de Dezembro, 924.

Primeiros Socorros – De 06 a 08 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno);

Rua 25 de Dezembro, 924.

Noções em Gestão Ambiental, Social e Governança ESG – De 6 a 10 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno);

Rua 25 de Dezembro, 924.

Marketing Digital – Social Media – De 06 a 10 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno);

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também