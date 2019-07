Capital ganha novas lâmpadas de LED

A prefeitura de Campo Grande iniciou nesta semana a instalação das primeiras 15 lâmpadas de LED, de 150 W, que serão instaladas nas saídas da cidade.

Segundo o gerente da Divisão de Iluminação Pública da Sisep, Elionei Francisco, até o aniversário da cidade, dia 26 de agosto, serão instaladas 714 lâmpadas na Euler de Azevedo (entre as rotatórias das avenidas Presidente Vargas e Tamandaré) e na Avenida Duque de Caxias, desde a Orla Ferroviária até o Aeroporto Internacional de Campo Grande. Na Euler, por onde o trabalho começou, serão usadas 300 lâmpadas nos 50 super postes de 22 metros de altura. Na Duque de Caxias, serão necessárias 414 lâmpadas.

A troca das pétalas é um trabalho meticuloso, que mobiliza equipes em dois caminhões guindastes, numa operação que demora, em média, 40 minutos por poste.

Troca por LED

O planejamento é instalar até o final de 2020, 46.250 lâmpadas de LED, que passarão a representar 57% dos 110 mil pontos da iluminação pública da cidade. Atualmente, só 15% (16.500 lâmpadas) da iluminação da capital (com 110 mil pontos) é feita com lâmpadas de LED. Serão investidos R$ 25 milhões na compra das lâmpadas e mais R$ 6 milhões na instalação.

Quando todas as 62.850 lâmpadas estiveram funcionando, a economia anual será de R$ 14 milhões com consumo de energia e manutenção. O estudo de viabilidade técnico-econômico, elaborado pela Divisão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mostra que o gasto médio por lâmpada com energia elétrica, onde houver a substituição, vai cair 42,72%, de R$ 28,86 para R$ 16,53 por lâmpada, enquanto a despesa com a manutenção de lâmpadas terá redução de 65,97%, de R$ 14,05 para R$ 4,78 por lâmpada.

