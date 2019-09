Cartório de Três Lagoas atenderá aos sábados até o final do prazo do cadastramento biométrico

Saiba Mais Justiça Número de cadastrados em sistema biométrico chega a 69%

Em Audiência Pública realizada nesta quarta-feira (25), em Três Lagoas, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e a prefeitura decidiram atender ao eleitorado nos dois sábados que seguem até o encerramento do prazo, que será nos próximos dias 29 de setembro e 05 de outubro.

A reunião teve por objetivo apresentar um balanço atualizado da revisão de eleitorado e sensibilizar a classe política da importância de mobilizar o eleitorado para comparecimento ao cadastramento biométrico.

A 13 dias do final do prazo para o cadastramento, cerca de 24 mil eleitores, o que corresponde a 36,52% do eleitorado, ainda não fizeram o cadastramento biométrico e deverão comparecer ao Cartório Eleitoral, que vem atendendo uma média de 600 pessoas por dia.

Atualmente, Três Lagoas possui 67.233 eleitores, dos quais 63,48% já estão com seus títulos regularizados.

A data limite para realizar o cadastramento biométrico é 08 de outubro. O cartório está funcionado das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira e atenderá aos sábados, dia 29 de setembro e 05 de outubro, das 8h às 14h.

É necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial (original e cópia) e um comprovante de residência atualizado no Fórum Eleitoral de Três Lagoas, situado à Rua Alfredo Justino, 1100, Centro.

