Castramóvel está com atendimento no Aero Rancho e Bosque dos Ipês hoje (23)

Moradores das regiões do Segredo e do Anhanduizinho estão recebendo a visita do castramóvel neste sábado (23). Pela manhã, os servidores da CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) estão com o mutirão “Todos em Ação”, na Escola Municipal Profª Maria Lúcia Passarelli, no Jardim Aero Rancho. Já no período da tarde, a partir das 14h, a equipe estará no Shopping Bosque dos Ipês.

Serão ofertados vários serviços como vacinação contra Raiva para cães e gatos, coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral canina, acolhimento de denúncias de maus-tratos a animais e o cadastro para a castração de cães e gatos.

“Cães e gatos devem sempre ser levados de forma segura, o recomendado é o uso de coleiras, guias, ou caixas de transporte, e a pessoa deve ter mais de 16 anos e força suficiente para não deixar o animal fugir”, orienta a coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo.



Leishmaniose



O exame da Leishmaniose é rápido, em 15 minutos é possível saber se o cão tem a forma visceral da doença. A leishmaniose Visceral é uma zoonose de evolução crônica e, se não tratada, pode levar a óbito em até 90% dos casos. Ela é transmitida pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito-palha, a doença não tem cura, mas tem tratamento.



Os cães infectados têm como sintomas unhas grandes, magreza excessiva, feridas na orelha e cotovelos. A leishmaniose pode ser transmitida ao homem afetando órgãos internos, como fígado, baço e medula óssea. Quando o exame do cão dá positivo para a doença, o tutor do animal tem duas opções procurar atendimento veterinário ou optar pela eutanásia.

O atendimento no shopping Bosque dos Ipês será por ordem de chegada e, no caso do preenchimento do cadastro para castração não precisa levar o animal. A CCZ deve montar dois locais, um no estacionamento com o veículo do castramóvel e em outro ponto, dentro do shopping, com exposição de modelos didáticos de animais peçonhentos (aranhas, escorpiões) e morcegos, para esclarecer à população a respeito da prevenção.



Locais de atendimento



Mutirão “Todos em Ação”

Local: Escola Municipal Profª Maria Lúcia Passarelli;

Endereço: Rua Charlote, 2001;

Horário: 8h às 13h;



Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados;

Horário: 14h às 17h.

