“Comerciante reviveu tempos áureos”, diz Adelaido sobre a Promocentro

Com aproximadamente 30 mil pessoas passando pelo centro de Campo Grande entre os dias 5 e 10 de setembro, durante a campanha Promocentro, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Adelaido Vila, disse que “os comerciantes reviveram tempos áureos”.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Adelaido disse que superou as expectativas de vendas. “Esperávamos um crescimento de 10% no volume de vendas comparado ao mesmo período do ano passado e alcançamos, em média, 11%”, comemorou.

A campanha, segundo o presidente da CDL, serviu também para que o comerciante sentisse novamente a auto-estima de vender. “Percebi o ânimo voltando para a área central”, destacou.

A campanha

A CDL lançou a Promocentro que teve mais de 350 lojas participantes, com promoções e descontos que chegaram a 75%, em alguns comércios. Grandes redes como Casas Bahia e Magazine Luiza, lojas de varejos, roupas e calçados aderiram e algumas lojas abriram as portas no sábado e domingo.

Deixe seu Comentário

Leia Também